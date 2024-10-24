Медики призиватимуться до ЗСУ за контрактом на один рік

Медичні працівники, які були розброньовані , будуть призиватися до лав Збройних сил України за контрактом терміном на один рік та виконуватимуть обов’язки виключно на медичних посадах. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону у вівторок, передає " Інтерфакс-Україна ".

За словами Ляшка, такий механізм дозволить чітко розуміти терміни служби медпрацівників, а після завершення року вони зможуть повернутися до цивільної медицини. "Ми хочемо замінювати медичних працівників у ЗСУ за ротаційним принципом, щоб вони відслужили рік, повернулися, а на їхнє місце приходили нові медики", – пояснив міністр.

Процес розбронювання лікарів буде проводитися з урахуванням актуальної ситуації в медичних закладах, щоб не послабити цивільну систему охорони здоров’я. "Механізм побудований так, щоб знаходити баланс між потребами ЗСУ та цивільної медицини. Щомісяця ми оновлюватимемо списки та коригуватимемо розподіл фахівців", – зазначив Ляшко.

При цьому особлива увага приділятиметься тому, щоб вузькопрофільні та висококваліфіковані лікарі працювали саме там, де вони потрібні найбільше.

"Ми не хочемо, щоб кардіохірурги чи торакальні хірурги потрапляли у медичні батальйони, адже їхня основна місія – рятувати життя у лікарнях та шпиталях", – наголосив міністр. Ляшко уточнив, що приватні медичні заклади можуть бронювати 50% військовозобов’язаних чоловіків, як і державні та комунальні установи. Якщо вони хочуть отримати більший відсоток бронювання, то мають надати обґрунтування, яке буде розглядатися комісійно. Ляшко підкреслив, що призвані медики будуть служити виключно за медичним фахом, але якщо хтось захоче бути піхотинцем чи стрільцем, це буде тільки на добровільній основі.

Крім того, жінки-медики можуть добровільно погодитися на розбронювання для служби в ЗСУ.

Що це означає для медиків?

Призов медичних працівників відбуватиметься за контрактом на один рік.

Вони служитимуть лише на медичних посадах.

Ротаційний принцип дозволить уникнути перевантаження системи.

Вузькопрофільні фахівці залишатимуться у критично важливих сферах.

Приватні клініки можуть бронювати 50% персоналу, а більше – лише за окремим рішенням.

Жінки-медики можуть служити за власним бажанням.

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