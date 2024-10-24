Важливо

Оголошення про звіт депутатів Білоцерківської міської ради від Політичної партії "Європейська Солідарність"

  • Понеділок, січ. 27 2025
  • Автор 
Оголошення про звіт депутатів Білоцерківської міської ради від Політичної партії &quot;Європейська Солідарність&quot;

Звітування депутатів фракції політичної партії «Європейська Солідарність» у Білоцерківській міській ради Джегура Геннадія Васильовича, Гопайнича Миколи Ярославовича, Коваленка Назара Вікторовича, Коноплястого Максима Ігоровича, Місеври Юлії Анатоліївни, Ткач Олени Дмитрівни відбудеться 10.02.2025 року о 17:00. за адресою: вул. Ярмаркова, 2-Б в м. Біла Церква.

 

SocButtons v1.5
Прочитано 3 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео