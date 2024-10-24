Розмір максимальної допомоги постраждалим від російської агресії збільшено до 600 тис грн

14 січня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому збільшено розмір одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від російської агресії.

Тож, розмір матеріальної допомоги визначатиметься пропорційно збиткам завданим майну за такими критеріями:

- якщо збитки становлять до 5 тис. грн розмір одноразової адресної матеріальної допомоги становитиме до 5 тис. грн;

- якщо 10 – 30 тис. грн – максимальний розмір допомоги може становити 15 тис. грн (раніше становив 10 тис. грн);

- якщо 30 – 50 тис. грн –допомогу нараховуватимуть у розмірі до 40 тис. грн (раніше – 30 тис. грн);

- якщо збитки становлять 50 - 100 тис. грн – розмір одноразової адресної матеріальної допомоги становитиме до 65 тис. грн (було – 50 тис грн);

- якщо збитки становлять 100 – 200 тис. грн – максимальний розмір одноразової адресної матеріальної допомоги становитиме 130 тис. грн ( раніше – 100 тис. грн);

- 200 - 500 тис. грн - розмір одноразової адресної матеріальної допомоги становитиме 260 тис. грн (було 200 тис. грн);

- якщо збитки становлять 500 – 800 тис. грн – розмір одноразової адресної матеріальної допомоги становитиме до 400 тис. грн (новий пункт);

- якщо збитки становлять 800 тис. грн і більше – розмір одноразової адресної матеріальної допомоги становитиме до 600 тис. грн (було 300 тис. грн).

Також члени виконкому затвердили новий склад комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. До її складу увійшли дев’ять представників органів місцевого самоврядування) та робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по програмі «Турбота». У ній працюватимуть одинадцять фахівців - представники з муніципалітету, громадських організації соціального спрямування, депутати міськради та ін.

За матеріалами сайту БМР