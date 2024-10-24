Фахівці "Білоцерківтепломережі" поїхали допомогти Кривому Рогу з опаленням

4 грудня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Члени виконавчого комітету ухвалили рішення, яким наша громада, як й інші регіони, направить свою бригаду спеціалістів у відрядження для проведення ремонту теплових мереж міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

03 грудня до Білої Церкви надійшли листи від Криворізької міської ради та від Акціонерного товариства «Криворізька Теплоцентраль» з проханнями допомогти.

Відтак, відповідно до даних листів та враховуючи Протокол засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області № 286 від 02 грудня 2024 року, керівництву КП БМР «Білоцерківтепломережа» було доручено забезпечити направлення у відрядження бригади спеціалістів для проведення ремонту їхніх теплових мереж. Бригада має бути укомплектована відповідною технікою та іншими необхідними матеріальними цінностями.

Загалом у Кривий Ріг, де не змогли вчасно розпочати опалювальний сезон, прибули 19 додаткових ремонтних бригад з 11 областей. Це понад 100 людей зі спецтехнікою. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Повернути тепло вдалося вже у 1433 будинки. На черзі ще 523 будинків. За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, на сьогодні в Кривому Розі працює 70 ремонтних бригад. Роботи тривають майже цілодобово.

Причому 19 бригад прибули з інших областей — Київської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Житомирської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Хмельницької.