Важливо

Як отримати 1000 грн допомоги?

  • Неділя, груд. 01 2024
  • Автор 
Як отримати 1000 грн допомоги?

Це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, щоб підтримати кожного українця у складний зимовий період.

1000 грн допомоги від держави зможуть отримати всі дорослі та діти, які перебувають в Україні.

 Впродовж грудня 2024 — лютого 2025 року залиште заявку в Дії, Укрпошті або банках-партнерах 

Допомогу на дітей батьки можуть замовити на свій рахунок через Дію. Сервіс перевірить свідоцтво про народження дитини.  

 Опікуни неповнолітніх, люди, які через релігійні переконання не мають  РНОКПП, а також старші люди віком 65+, які не мають  Дії,  мають звернутися із заявою до одного з  банків-партнерів програми. 

  • Банки-партнери

ПриватБанк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк, Райффайзен.

 Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту, зможуть отримати допомогу через Укрпошту.

 Кошти, нараховані на банківську картку, можна витратити до кінця 2025 року. 

Кошти, які доставлятиме Укрпошта пенсіонерам та людям з інвалідністю, необхідно використати до березня 2025 року. 

 Ті, хто не потребують підтримки від держави, можуть відмовитися від її оформлення або перерахувати кошти на підтримку наших захисників. 

 Етапи запуску проєкту 

  • 1 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через застосунок Дія
  • 4 грудня – старт для надання допомоги через Укрпошту
  • 10 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через банки 

 Кошти можна витратити онлайн та офлайн на:  

  • оплату комунальних послуг
  • купівлю ліків та книг
  • медичні послуги
  • освіту
  • транспорт
  • мобільний зв’язок
  • страхування 
  • благодійність
  • задонатити на ЗСУ
  • придбати військові облігації

Програма «Зимова єПідтримка» — це частина системного підходу до соціального захисту українців. Держава залишається поруч із кожним, піклуючись про добробут своїх громадян навіть у найскладніших умовах. 

SocButtons v1.5
Прочитано 13 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео