Як отримати 1000 грн допомоги?

Це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, щоб підтримати кожного українця у складний зимовий період.

1000 грн допомоги від держави зможуть отримати всі дорослі та діти, які перебувають в Україні.

Впродовж грудня 2024 — лютого 2025 року залиште заявку в Дії, Укрпошті або банках-партнерах

Допомогу на дітей батьки можуть замовити на свій рахунок через Дію. Сервіс перевірить свідоцтво про народження дитини.

Опікуни неповнолітніх, люди, які через релігійні переконання не мають РНОКПП, а також старші люди віком 65+, які не мають Дії, мають звернутися із заявою до одного з банків-партнерів програми.

Банки-партнери:

ПриватБанк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк, Райффайзен.

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту, зможуть отримати допомогу через Укрпошту.

Кошти, нараховані на банківську картку, можна витратити до кінця 2025 року.

Кошти, які доставлятиме Укрпошта пенсіонерам та людям з інвалідністю, необхідно використати до березня 2025 року.

Ті, хто не потребують підтримки від держави, можуть відмовитися від її оформлення або перерахувати кошти на підтримку наших захисників.

Етапи запуску проєкту

1 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через застосунок Дія

4 грудня – старт для надання допомоги через Укрпошту

10 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через банки

Кошти можна витратити онлайн та офлайн на:

оплату комунальних послуг

купівлю ліків та книг

медичні послуги

освіту

транспорт

мобільний зв’язок

страхування

благодійність

задонатити на ЗСУ

придбати військові облігації

Програма «Зимова єПідтримка» — це частина системного підходу до соціального захисту українців. Держава залишається поруч із кожним, піклуючись про добробут своїх громадян навіть у найскладніших умовах.