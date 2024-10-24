Як отримати 1000 грн допомоги?

1000 грн допомоги від держави зможуть отримати всі дорослі та діти, які перебувають в Україні.
Впродовж грудня 2024 — лютого 2025 року залиште заявку в Дії, Укрпошті або банках-партнерах
Допомогу на дітей батьки можуть замовити на свій рахунок через Дію. Сервіс перевірить свідоцтво про народження дитини.
Опікуни неповнолітніх, люди, які через релігійні переконання не мають РНОКПП, а також старші люди віком 65+, які не мають Дії, мають звернутися із заявою до одного з банків-партнерів програми.
- Банки-партнери:
ПриватБанк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк, Райффайзен.
Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту, зможуть отримати допомогу через Укрпошту.
Кошти, нараховані на банківську картку, можна витратити до кінця 2025 року.
Кошти, які доставлятиме Укрпошта пенсіонерам та людям з інвалідністю, необхідно використати до березня 2025 року.
Ті, хто не потребують підтримки від держави, можуть відмовитися від її оформлення або перерахувати кошти на підтримку наших захисників.
Етапи запуску проєкту
- 1 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через застосунок Дія
- 4 грудня – старт для надання допомоги через Укрпошту
- 10 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через банки
Кошти можна витратити онлайн та офлайн на:
- оплату комунальних послуг
- купівлю ліків та книг
- медичні послуги
- освіту
- транспорт
- мобільний зв’язок
- страхування
- благодійність
- задонатити на ЗСУ
- придбати військові облігації
Програма «Зимова єПідтримка» — це частина системного підходу до соціального захисту українців. Держава залишається поруч із кожним, піклуючись про добробут своїх громадян навіть у найскладніших умовах.