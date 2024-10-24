Білоцерківські військові отримають кошти на купівлю житла та допомогу при мобілізації

Так, наша громада знову отримала субвенцію для надання грошової компенсації за придбання житла для осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій. Сума допомоги - 46 258 641 грн, на ці кошти зможуть купити житло 18 осіб. Таким чином на допомогу в черзі лишається ще 17 осіб.

Також отримали субвенцію державного бюджету для надання грошової компенсації за придбання житла внутрішньо переміщеним особам з числа учасників бойових дій в розмірі 17 905 767 грн.

Виділені кошти на проведення виплат особам призваним по мобілізації з 01 квітня 2024 р. відповідно до заходів «Програми підтримки Захисників і Захисниць» в сумі 4 088 000 грн. виплата на одну особу становитиме – 11 680 грн.