Важливо

Білоцерківські військові отримають кошти на купівлю житла та допомогу при мобілізації

  • Неділя, груд. 01 2024
  • Автор 
Білоцерківські військові отримають кошти на купівлю житла та допомогу при мобілізації

28 листопада відбулася 65 сесія БМР, на якій ухвалили рішення щодо допомоги військовослужбовцям.

Так, наша громада знову отримала субвенцію для надання грошової компенсації за придбання житла  для осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій. Сума допомоги - 46 258 641 грн, на ці кошти зможуть купити житло 18 осіб. Таким чином на допомогу в черзі лишається ще 17 осіб.

Також отримали субвенцію державного бюджету для надання грошової компенсації за придбання житла внутрішньо переміщеним особам з числа учасників бойових дій в розмірі 17 905 767 грн.

Виділені кошти на проведення виплат особам призваним по мобілізації з 01 квітня 2024 р. відповідно до заходів «Програми підтримки Захисників і Захисниць»  в сумі 4 088 000 грн. виплата на одну особу становитиме – 11 680 грн. 

 

SocButtons v1.5
Прочитано 10 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео