Міська влада вирішила демонтувати кіоски на бульварі М. Грушевського

26 лиистопада на засіданні виконкому вирішили демонтувати тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями, які функціонують без дозвільних документів (строк дії відповідних дозволів на розміщення МАФу для здійснення підприємницької діяльності, строки дії договорів оренди землі тощо – були завершені та не поновлені).

Тож, буде демонтовано шість тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності що розміщені по бульвару Михайла Грушевського, в районі магазину «Галіс» та житлового будинку № 64/2.



Інспекції з благоустрою міста Біла Церква, Муніципальній варті доручено вжити заходів передбачених чинним законодавством України щодо демонтажу даних тимчасових споруд.



ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», Білоцерківському УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» та іншим утримувачам інженерних комунікацій доручено забезпечити відключення мереж вказаних тимчасових споруд, протягом 10 робочих днів з моменту отримання рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

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