Білоцерківських водіїв оштрафували за неправильне паркування на 750 тис грн

Правильне паркування – це не просто навичка, а й обов'язкове правило для кожного водія. Воно забезпечує безпеку руху і сприяє підтримці порядку на дорогах.

Контроль за дотриманням законодавства у сфері паркування, а також фіксація порушень правил зупинки та стоянки транспортних засобів здійснюють, в тому числі, інспектори з паркування, які працюють у відділі по контролю за паркуванням управління дорожнього господарства ДЖКГ БМР. Як повідомила директор Департаменту житлово-комунального господарства Ольга Іванова інспекторами відділу вже виписано 2155 постанов за порушення правил зупинки та паркування автомобілів. За цей рік сума штрафів, сплачених до бюджету за порушення правил паркування становить близько 750 тис грн.

Перевірити чи є у вас штраф та дізнатися про відділ з паркування можна за посиланням https://parkingbc-rada.com.ua/

Шановні водії! Дотримуйтесь правил: уважно читайте і виконуйте вказівки дорожніх знаків і маркування на дорозі.

Поважайте права пішоходів і не паркуйтеся на тротуарах, пішохідних доріжках або пішохідних переходах. Це небезпечно і може призвести до високих штрафів.

Припарковуючись, упевніться, що ваш автомобіль не створює перешкоду для інших учасників руху. Залиште достатньо місця для нормального проїзду і проходу.

Паркуйте свій автомобіль відповідально! Зрештою, свідома поведінка на дорозі допоможе уникнути більшості проблем та штрафів. Поважайте правила та інших учасників руху.

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