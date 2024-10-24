Військові зможуть подати рапорт про переведення через застосунок «Армія+»

Функція буде доступною з 15 листопада. Українські військовослужбовці зможуть подавати рапорт про переведення в іншу частину у застосунку «Армія+».

За словами президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів ухвалив постанову, що запровадить прозорий механізм переведень військових між частинами Збройних сил України. Йдеться про переведення за ініціативою самих військовослужбовців.

Військові зможуть подати рапорт про переведення у застосунку «Армія+». Його перевірка триватиме до 72 годин, результат перевірки також відображатиметься у застосунку. У випадку відмови – будуть зазначені причини.

«Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що це рішення розробляли Міністерство оборони та Збройні сили України разом з суспільством.

«Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні міноборони анонсувало розробку цифрового сервісу для спрощеного переведення між військовими частинами. Для цього у застосунку «Армія+» провели анонімне опитування серед військовослужбовців. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, опитування було спрямоване на удосконалення процесу переведення, щоб місце служби можна було змінити «без зайвої бюрократії».