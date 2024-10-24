Вищий актикорупційний суд продовжив розгляд справи по купівлі недобудови на Театральній

6 листопада відбулося чергове засідання Вищого антикорупційного суду у справі за обвинуваченням у зловживанні владою або службовим становищем, в якій у якості обвинуваченого фігурує Геннадій Дикий, мер Білої Церкви, та продавець нерухомості по вул. Театральній Павло Ходаківський у якості пособника. Слідчі вважають, що міський голова та продавець змовилися завищити ціну на цю будівлю перед тим, як її купила міська рада. Розслідування триває з 2018 року, розгляд справи у ВАКС – з квітня 2023 року.

16 жовтня 2024 року колегія суддів постановила зупинити судове провадження до припинення існування обставин, які унеможливлюють участь Г. Дикого в судових засіданнях, у тому числі до звільнення останнього із військової служби. Постановили виділити в окреме провадження матеріали щодо обвинуваченого Г. Дикого. А от щодо П. Ходаківського розгляд справи продовжити.

Геннадій Дикий мобілізувався 30 березня 2024 року. З того часу і до жовтня ВАКС намагався викликати на судове засідання пана Дикого, пропонуючи різноманітні засоби: від особистої присутності до відеозв’язку з місця, де він служить. Для цього наперед пану Дикому пропонувалися різні дати судового засідання на вибір. Але адвокати і обвинувачений запевняли, що пан Дикий несе службу в зоні бойових дій і не може спрогнозувати можливість бути на зв’язку.

До речі, таке несподіване бажання підсудного захищати Батьківщину не є унікальним явищем саме в цій справі. Видання NLG.Media в травні аналізувало Реєстр судових рішень на предмет уникнення відповідальності через застосування ст. 335 Кримінально-процесуального кодексу (КПК): якщо обвинувачений "був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до звільнення з військової служби". За даними цього ЗМІ, з початку 2022 року таким чином було зупинено понад 11 тис. справ.

На засіданні суду 6 листопада 2024 р. адвокати Павла Ходаківського заявили, що виділення в окреме провадження матеріалів щодо обвинуваченого Г. Дикого може вплинути на повноту та всебічність судового розгляду. Хоча 16 жовтня 2024 року на судовому засіданні вони не заявляли подібного.

Також адвокати наголошували на тому, що аби дати всебічну оцінку діям пособника (по справі – це Павло Ходаківський), потрібно дати оцінку діям виконавців чи організатора (по справі – Геннадія Дикого).

Затим адвокати заявили, що у них є «страхи щодо порушення строків розгляду справи», що «можуть бути проблеми зі встановлення повноти та всебічності судового розгляду».

Далі перейшли до дослідження доказів сторони захисту Павла Ходаківського.

По-перше, адвокати переконували, що Павло Ходаківський не ховався від правосуддя, а оголошення його в розшук прокуратурою не мало сенсу, адже він самостійно погодився на спецрозслідування, не набувши статусу підозрюваного. Зробив це, як тільки дізнався від адвкатів, що він уже не свідок, а пособник.

Також адвокати пояснили, як Ходаківський опинився в Мексиці. За їх словами, згідно з печатками в закордонному паспорті, виїхав пан Ходаківський з України 14 лютого 2024 року і не повернувся в країну через війну та погане самопочуття. Їздив він до Мексики не один рік, але раніше попереджав про це детективів і вони мали змогу з ним зв’язатися через телефон.

По-друге, адвокати надали суду експертне дослідження щодо об’єкту нерухомості по вул. Театральна, замовлене П. Ходаківський та технічний стан приміщення.

Надалі судове засідання заплановане на 11 грудня 2024 року.