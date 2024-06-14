Вартість проїзду в маршрутках Білої Церкви зросте до 15 грн

Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому 8 жовтня. Новий тариф набере чинності з 14 жовтня ц.р.

Доповідаючи питання, заступник міського голови Олександр Поляруш поінформував: «Перевізники надали розрахунки, виконані відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року №1175.

Вислухавши представників громадських організацій, пасажирів, після переговорів з перевізниками, дійшли до компромісного рішення, що перевізники працюватимуть з мінімальною рентабельністю, але якісно і в повному обсязі будуть надавати послуги з пасажирських перевезень та перевозити пільгові категорії і дітей.

Тому, з метою дотримання балансу інтересів - мешканців міста - влади та перевізників пропонується компромісне рішення: встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі – 15 грн».

Нині діючий тариф у розмірі 10 грн був встановлений 28 травня 2022 р.

