У комунальному закладі "Ветеранський простір" буде працювати 31 особа

Так, міські обранці затвердили штат майбутнього комунального закладу «Ветеранський простір», а саме: 31 штатна одиниця. При чому, 20 з них – будуть фахівці із супроводу ветеранів війни. Закон передбачає, що на 100 ветеранів має припадати 1 такий фахівець. Зарплату їм будуть виплачувати з державного бюджету. Наразі в Білоцерківському районі зареєструвалося 14 осіб бажаючих стати помічниками ветерана, в нашій громаді – поки що жодного.

Ще 11 осіб будуть отримувати зарплату з міського бюджету та також надавати допомогу ветеранам.

Окрім цього ще одним рішенням на сесії збільшили штат управління соціального захисту населення БМР на 4 осіб, які будуть працювати з ветеранами та ВПО.