Важливо

У комунальному закладі "Ветеранський простір" буде працювати 31 особа

  • Четвер, вер. 26 2024
  • Автор 
У комунальному закладі &quot;Ветеранський простір&quot; буде працювати 31 особа

26 вересня на засіданні позачергової 61 сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили рішення щодо роботи з ветеранами.

Так, міські обранці затвердили штат майбутнього комунального закладу «Ветеранський простір», а саме: 31 штатна одиниця. При чому, 20 з них – будуть фахівці із супроводу ветеранів війни. Закон передбачає, що на 100 ветеранів має припадати 1 такий фахівець. Зарплату їм будуть виплачувати з державного бюджету. Наразі в Білоцерківському районі зареєструвалося 14 осіб бажаючих стати помічниками ветерана, в нашій громаді – поки що жодного.

Ще 11 осіб будуть отримувати зарплату з міського бюджету та також надавати допомогу ветеранам.

Окрім цього ще одним рішенням на сесії збільшили штат управління соціального захисту населення БМР на 4 осіб, які будуть працювати з ветеранами та ВПО.

SocButtons v1.5
Прочитано 33 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео