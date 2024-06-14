Верховна Рада заборонила московських попів. Чи скоро це станеться?

20 серпня, Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій , що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним, вони мають припинити свою діяльність в Україні. За документ проголосували 265 народних депутатів.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів:

"Слуга народу" - 173

"Європейська солідарність" - 25

"Батьківщина" - 17

"Платформа за життя та мир" - 1

"За майбутнє" - 9

"Голос" - 18

"Довіра" - 11

"Відновлення України" - 0

"Позафракційні" - 11

Згодом кілька народних депутатів повідомили, що під час голосування стався технічний збій і їхні картки не спрацювали. Зокрема, заяви про врахування їхніх голосів подали народні депутати Олексій Гончаренко, Мар'яна Безугла, Сергій Іонушас та Наталія Піпа. Таким чином, загальна кількість голосів за згаданий законопроєкт зросла до 269.

Що передбачає закон

Закон про регулювання діяльності релігійних організацій має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, яка здійснює агресію проти України, тобто — Росією. До ознак зв'язків з РПЦ додали важливі критерії: встановлені факти розповсюдження релігійними організаціями ідеології "русского міра" й судові вироки за держзраду, колаборанство, низку інших важких злочинів щодо очільників релігійних організацій.

Закон набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування. Крім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення — ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.

РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно. Перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.

Закон про заборону Російської православної церкви в Україні важливо реалізувати на практиці, а не просто проголосувати. Адже урядові структури системно саботували процес переходу громад до Православної церкви України після 2019 року. Про це заявив на брифінгу народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

"Сьогодні святковий день для кожного українця, який дбає про майбутнє. Це давно треба було зробити і ми ініціювали законопроєкт ще у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Пам’ятаючи, що зробив Петро Олексійович і попередня влада для отримання Томосу, ми чудово розуміли, що поки діятиме російська церква тут і "п’ята колона" Кремля, українське православ’я буде під загрозою. Кожен український громадян і українська національна безпека будуть під загрозою", – сказав Княжицький.

Роль місцевої влади

Саме дослідження щодо перевірки церкви на зв'язок з РПЦ може бути ініційоване на звернення органів держвлади, місцевого самоврядування, громадян і на підставі повідомлень у медіа.

Закон надає державі та місцевому самоврядуванню можливість розпочинати процеси припинення користування державним або комунальним майном релігійними організаціями – порушницями майбутнього закону.