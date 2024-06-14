Наступного тижня ВРУ розгляне законопроєкт про заборону РПЦ

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно схвалив правки до законопроєкту №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі, і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні і в цілому. Про це повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

За її словами, Верховна Рада розгляне законопроєкт наступного тижня першим питанням порядку денного. Це ж підтвердив «Детектору медіа» голова комітету Микита Потураєв.

Своїм рішенням комітет затвердив нову назву проєкту закону — «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Крім того, законодавці внесли зміни в терміни набуття чинності певних норм. Відтепер:

весь закон вступає в силу через 30 днів після опублікування;

пункт, який дає можливість Кабміну готувати відповідну нормативну базу на виконання закону, — на наступний день після опублікування

пункт, який дозволить звертатися до суду щодо припинення діяльності релігійної організації, яка має звʼязок з РПЦ та країною-агресором — через 9 місяців після опублікування.

«Фактично це більше ніж достатньо, щоб усім українським релігійним організаціям визначитися, який у них шлях», — сказала Кравчук у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Також внесли редакційні зміни з точки зору відповідності кодексам України та адміністративному праву. У новому законі передбачена й безоплатна оренда релігійними організаціями, які не мають зв’язків з Росією та РПЦ, приміщень державної і комунальної власності для проведення служб, обрядів та інших заходів у порядку, затвердженому Кабміном.

«В основі проєкту залишилась ідея — держава не забороняє будь-які релігійні організації, в нас свобода віросповідання. Але важливе “але” — жодних зв’язків з країною агресором та РПЦ», — написала Кравчук.

Відзначимо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв казав, що законопроєкт №8371 про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні розглянуть на першому ж пленарному засіданні Верховної Ради в серпні.

Нещодавно Комітет гуманітарної та інформполітики заявив про дискредитаційну кампанію проти ухвалення законопроєкту №8371.

23 липня низка народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради через відмову погоджувальної ради внести на розгляд парламенту законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону № 8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій», який Кабінет Міністрів подав до парламенту ще в січні 2023 року. Він передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі, що здійснює збройну агресію проти України.

У березні 2024-го Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому.

У листопаді 2023-го низка нардепів від «Слуги народу» і колишньої «ОПЗЖ» збирали підписи до спікера Руслана Стефанчука із закликом відправити цей законопроєкт до Венеційської комісії, щоб зірвати його подальше просування.

Раніше також Служба безпеки України ініціювала законопроєкт про розширення переліку підстав для заборони релігійних організацій. Зокрема, СБУ запропонувала припиняти діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за злочини проти національної безпеки України, пропаганду війни й участь у ній на боці агресора, порушення рівноправності громадян, участь у терористичних актах тощо.

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