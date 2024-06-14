Білоцерківські військові отримали 178, 2 млн грн компенсації на купівлю житла

6 серпня відбулася пресконференція секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба, на якій він розповів про те, що місто отримало від держави субвенцію в розмірі 178,2 млн грн. Ці кошти будуть направлені військовослужбовцям- інвалідам І та ІІ групи, родинам загиблих військових та ВПО- учасникам бойових дій для придбання житла.

Це найбільше субвенція з державного бюджету для нашої громади з 2016 року, адже загалом за цей період громада отримала 286, 5 млн грн. І така велика сума надійшла вперше. За ці 178, 2 млн грн зможуть придбати житло 75 осіб.

- 68 осіб – це інваліди І та ІІ групи з числа військовослужбовців, які отримали інвалідність під час бойових дій, а також члени сімей загиблих військових в АТО/ООС та за час повномасштабного вторгнення,

- 1 особа з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав,

- 6 осіб – це внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та мають інвалідність 3 групи.

Загалом за компенсацією на житло звернулося 178 осіб з вище перерахованих категорій, з них 130 осіб уже її отримали. Також отримали кошти всі 9 заявників з числа учасників бойових дій на території інших держав. З числа переселенців – військових написали заяву 18 осіб, 9 – отримали компенсацію.

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися до управління соціального захисту БМР, де спеціальна комісія розглядає документи заявника та встановлює розмір субвенції згідно з переліком низки критеріїв. Далі документи передаються на державний рівень і громада отримує компенсацію та перераховує кошти заявнику.