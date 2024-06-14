Онлайн-платформа «Україна — це Дім» для ВПО та українців за кордоном

Вона розроблена Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та має назву «Україна — це Дім». Про це повідомляє Урядовий портал.

Онлайн-ресурс надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програм підтримки щодо житла, працевлаштування та інших видів допомоги.

Платформа містить такі розділи:

• Допомога для тих, хто повертається з-за кордону.

• Допомога для внутрішньо переміщених осіб.

• Багатоцільові Центри захисту та ЦНАПи.

• Державна програма компенсації за пошкоджене житло.

• Консульські послуги.

Інформація у всіх розділах буде оновлюватися.

Докладніше ознайомитись із платформою можна за цим посиланням.