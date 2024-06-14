Онлайн-платформа «Україна — це Дім» для ВПО та українців за кордоном

Онлайн-ресурс надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програм підтримки щодо житла, працевлаштування та інших видів допомоги.
Платформа містить такі розділи:
• Допомога для тих, хто повертається з-за кордону.
• Допомога для внутрішньо переміщених осіб.
• Багатоцільові Центри захисту та ЦНАПи.
• Державна програма компенсації за пошкоджене житло.
• Консульські послуги.
Інформація у всіх розділах буде оновлюватися.
Докладніше ознайомитись із платформою можна за цим посиланням.