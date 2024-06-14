В Україні скасували перехід на «літній час»

«Парламент ухвалив законопроект №4201 про відміну переведення часу в Україні із зимового на літній. ЗА в цілому – 261», – написав він.
Нардеп уточнив, що цього року українці в останню неділю жовтня (27 числа) ще переведуть стрілки годинника на «зимовий» час і надалі переведення на літній час з 2025 року не буде. Минулого тижня комітет ВР підтримав відмову від переходу на «літній» та «зимовий» час.
У 1996 український уряд видав постанову "Про порядок обчислення часу на території України", яким і досі регулюється перехід на літній та зимовий час.
2011 року Верховна Рада скасувала переведення годинників. В Україні постійним став літній час. Це викликало невдоволення у Західній Україні. Люди там змушені були б прокидатися задовго до світанку. 14 жовтня 2011 року на пленарному засіданні восьмої сесії Ужгородської міської ради депутати прийняли рішення, згідно з яким рекомендовано починати роботу підприємств, установ та організацій в обласному центрі на годину пізніше, що мало б нейтралізувати негативні наслідки рішення Верховної Ради.
18 жовтня 2011 року Верховна Рада скасувала постанову та запропонувала Кабінету Міністрів протягом місяця внести на розгляд ВРУ проект закону щодо порядку обчислення часу на території України. У 2012 році повернули перехід на літній та зимовий час.
Перехід на літній час існує у 110 країнах і відсутній у 160.