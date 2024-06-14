В Україні скасували перехід на «літній час»

Українці більше не переводитимуть годинники на «літній» та «зимовий» час. Рада ухвалила законопроєкт про обчислення часу в Україні у другому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

«Парламент ухвалив законопроект №4201 про відміну переведення часу в Україні із зимового на літній. ЗА в цілому – 261», – написав він.

Нардеп уточнив, що цього року українці в останню неділю жовтня (27 числа) ще переведуть стрілки годинника на «зимовий» час і надалі переведення на літній час з 2025 року не буде. Минулого тижня комітет ВР підтримав відмову від переходу на «літній» та «зимовий» час.

Впровадження літнього часу пов'язане традицією значно зміщувати час сну відносно темного часу доби, щоб людина прокидалась на початку світлового, а лягала спати значно пізніше, ніж заходить Сонце. Зсунувши влітку час людської активності на годину назад люди отримали додаткове світло ввечері, але не втрачають нічого вранці. Таким чином економиться електроенергія.