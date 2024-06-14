Вантажівкам понад 24 тонни обмежено рух з 10:00 до 22:00

З метою запобігання утворенню передчасних руйнувань та деформацій дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування державного значення в Київській області у період тривалої спекотної погоди (при температурі повітря більш ніж +28ºС), у відповідності до статті 5 Закону України «Про дорожній рух», статті 12 Закону України «Про автомобільні дороги» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування», на виконання окремого доручення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 26.06.2024 № 31-ОД, вводиться з 01.07.2024 обмеження руху транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн, з 10.00 години по 22.00 годину.

Дане обмеження не поширюється на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/ або майна, що використовується для потреб оборони.

Для забезпечення прийнятого рішення про обмеження на автомобільних дорогах загального користування державного значення в Київській області встановлено відповідні заборонні дорожні знаки.

Під час дії обмеження, для тимчасової стоянки транспортних засобів рекомендовано використовувати наявні майданчики в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Начальник

Служби відновлення та розвитку

інфраструктури у Київській області Руслан НИЧІК