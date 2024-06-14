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Біла Церква вже перерахувала 163 млн грн на потреби ЗСУ

  • П'ятниця, лип. 05 2024
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Біла Церква вже перерахувала 163 млн грн на потреби ЗСУ

Про це повідомив секретар БМР Володимир Вовкотруб під час пресконференції 5 липня.

Загалом за півроку з місцевого бюджету громади виділено 320 млн грн, з яких вже профінансовано закупівель на 163 млн грн.

На решту коштів проведено тендери, підписано договори, очікується постачання спеціалізованої техніки за запитами військових.

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Опубліковано в Влада

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