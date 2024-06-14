Біла Церква вже перерахувала 163 млн грн на потреби ЗСУ

Загалом за півроку з місцевого бюджету громади виділено 320 млн грн, з яких вже профінансовано закупівель на 163 млн грн.
На решту коштів проведено тендери, підписано договори, очікується постачання спеціалізованої техніки за запитами військових.
Про це повідомив секретар БМР Володимир Вовкотруб під час пресконференції 5 липня.
Загалом за півроку з місцевого бюджету громади виділено 320 млн грн, з яких вже профінансовано закупівель на 163 млн грн.
На решту коштів проведено тендери, підписано договори, очікується постачання спеціалізованої техніки за запитами військових.
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Опубліковано в Влада