Біла Церква вже перерахувала 163 млн грн на потреби ЗСУ

Про це повідомив секретар БМР Володимир Вовкотруб під час пресконференції 5 липня.

Загалом за півроку з місцевого бюджету громади виділено 320 млн грн, з яких вже профінансовано закупівель на 163 млн грн.

На решту коштів проведено тендери, підписано договори, очікується постачання спеціалізованої техніки за запитами військових.