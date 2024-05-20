Вулиці в селах Білоцерківської громади перейменують

18 червня відбулося засідання робочої групи з питань найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об’єктів Білоцерківської міської територіальної громади.

У ході засідання було опрацьовано ряд пропозицій щодо перейменування вулиць нашої громади, які підлягають перейменуванню відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в України і деколонізацію топонімії».

Протягом 2022 року у громаді вже було проведено велику роботу з перейменування майже 90 вулиць, проте залишилася низка таких, які й досі носять старі назви.

Зокрема, мова йшла про перейменування п’яти вулиць у селищі Терезине, селах Пилипча та Гайок. Тут було проведено громадські обговорення та анкетування серед мешканців.

Відтак, за результатами проведеної роботи винесено такі пропозиції щодо перейменування вулиць у:

-селищі Терезине: вул.Першотравнева на вул. Травнева; вул.Мічуріна на вул. Зелена;

-селі Пилипча: пров.Гагаріна на пров.Затишний; вул.Недоги на вул.Молодіжна;

-селі Гайок: вул. Мічуріна на вул.Яблунева.

Члени робочої групи більшістю голосів підтримали такі пропозиції та проголосували за те, аби винести відповідні проєкти рішень на засідання сесії міської ради.

Під час засідання обговорили і питання перейменування пров. Нєкрасова у Білій Церкві. На даному провулку розташований лише один будинок, тому присутні ухвалили таке рішення: будинок №18 по пров. Нєкрасова визнати адресою вул.Зенітного полку, 18, а провулок Нєкрасова виключити з переліку поіменованих об’єктів в м.Біла Церква. Остаточне затвердження цього рішення також буде винесено на розгляд сесії міської ради.

На опрацюванні робочої групи з питань найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об’єктів Білоцерківської МТГ залишилося питання щодо зміни назви вулиці Тургєнєва в місті. Члени робочої групи винесли ряд пропозицій, як доцільно змінити назву цій вулиці, враховуючи розташування, історичні події, минулі назви тощо. Присутні вирішили детальніше вивчити всі пропозиції та згодом остаточно визначити, яку саме назву винести на затвердження міській раді.

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