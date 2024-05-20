У Білій Церкві презентували систему обліку пасажирів SMARTBUS

18 червня в Білій Церкві відбулася нарада з керівниками підприємств-перевізників Білоцерківської громади щодо покращення якості надання послуг. Під час наради було презентовано систему обліку пасажирів на громадському транспорті SMARTBUS та обговорено результати пілотного проєкту щодо впровадження цієї системи. Пілотний проєкт був протестований на базі рухомого складу КП БМР «Тролейбусне управління».

Керівник проєкту та координатор команди розробки Вадим Кочевих, який провів презентацію, наголосив, що система призначена для контролю та оптимізації транспорту в певному населеному пункті чи регіоні. Вона сприяє збільшенню надходжень від оплати проїзду в громадському транспорті за рахунок обліку пасажиропотоку; допомагає оптимізувати інформацію про графіки руху, здійснювати GPS-моніторинг, управляти маршрутами та рейсами, відстежувати якість водіння, а також може використовуватися як додатковий сервіс при використанні мобільних додатків.

Під час заходу присутні розглянули складові проєкту, обговорили технічні вимоги щодо його впровадження, зосередили увагу на можливостях його інтеграції з уже наявними технологіями та системами, які функціонують у громадському транспорті нашої громади.

Секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб під час наради наголосив на важливості впровадження електронних сервісів в усіх сферах громади, у тому числі й транспортній, аби зробити нашу громаду ще зручнішою – як для місцевих жителів, так і для гостей.

Заступник міського голови Олександр Поляруш висловив вдячність розробникам проєкту за проведену роботу, а також відмітив, що буде розглянута можливість впровадження цього проєкту в нашій громаді.

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