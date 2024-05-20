У Білій Церкві презентували систему обліку пасажирів SMARTBUS

Керівник проєкту та координатор команди розробки Вадим Кочевих, який провів презентацію, наголосив, що система призначена для контролю та оптимізації транспорту в певному населеному пункті чи регіоні. Вона сприяє збільшенню надходжень від оплати проїзду в громадському транспорті за рахунок обліку пасажиропотоку; допомагає оптимізувати інформацію про графіки руху, здійснювати GPS-моніторинг, управляти маршрутами та рейсами, відстежувати якість водіння, а також може використовуватися як додатковий сервіс при використанні мобільних додатків.
Під час заходу присутні розглянули складові проєкту, обговорили технічні вимоги щодо його впровадження, зосередили увагу на можливостях його інтеграції з уже наявними технологіями та системами, які функціонують у громадському транспорті нашої громади.
Секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб під час наради наголосив на важливості впровадження електронних сервісів в усіх сферах громади, у тому числі й транспортній, аби зробити нашу громаду ще зручнішою – як для місцевих жителів, так і для гостей.
Заступник міського голови Олександр Поляруш висловив вдячність розробникам проєкту за проведену роботу, а також відмітив, що буде розглянута можливість впровадження цього проєкту в нашій громаді.