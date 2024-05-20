Відповідно до розпорядження секретаря міської ради відновлено особисті прийоми громадян керівним складом Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету.

"Акцентую увагу, що запис громадян на особистий прийом до секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, проводитиметься у разі якщо порушене питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів", - секретар міської ради Володимир Вовкотруб.

Особи, які є увільненими від виконання обов’язків у зв’язку із проходженням військової служби у лавах ЗСУ, прийом громадян на цей період не здійснюватимуть.

Особистий прийом громадян здійснюватиметься за попереднім записом через відділ звернень громадян. Адреса: м.Біла Церква, Торгова площа, 11. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Графік роботи відділу звернень громадян: пн-чт з 9.00 до 18.00, пт - з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, сб-нд – вихідний.

За додатковою інформацією звертатися за тел.: (04563) 5-36-64.

Детальніше на сайті БМР (https://bc-rada.gov.ua/node/15277)