До 1 вересня 2024 р. автошколам дозволили проводити заняття у час-пік

11 червня на засіданні виконкому БМР дозволили проводити заняття з навчання водіїв та приймати відповідні іспити у будні дні з 08 год. до 09 год. та з 17 год. до 18 год. Такий дозвіл діє до 1 вересня 2024 року.

Доповідаючи питання, керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник поінформувала, що 12 вересня минулого року виконавчим комітетом міської ради було прийнято рішення №706, яким з 1 жовтня 2023 року було заборонено закладам, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів проведення практичних занять на 25 вулицях і автомобільних дорогах Білої Церкви.

Тобто, навчальним автомобілям через велике навантаження на проїжджих дорогах частинах було заборонено виїжджати на магістральні вулиці міста в години пікових навантажень у будні дні з 08 год. до 09 год. та з 17 год. до 18 год.

Наразі, до виконавчого комітету надійшли звернення від керівників автошкіл та міського територіального сервісного центру МВС України з проханням збільшити часовий проміжок для освітнього процесу учнів автошкіл та тих, хто екзаменується та проходить підготовку керування транспортними засобами.

Враховуючи ці прохання, були внесені зміни. що на літній період у зв’язку із припиненням навчального процесу у освітніх закладах зменшилося навантаження на дорогах Білої Церква, аби надати громадянам можливість у літній період пройти практичні заняття з водіння автомобілем до основного робочого часу - автошколам буде дозволено до 1 вересня 2024 р.

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