Мінсоцполітики представило дорожню карту послуг військовим та ветеранам

Заступник Міністра соціальної політики Уляна Токарєва сказала, що при розробці послуг для ветеранів та ветеранок, військових та їхніх родин, особливу увагу приділяли саме родинам, адже дуже часто на плечі рідних лягає тягар підтримки та допомоги члена родини, який у війську.

Коли Мінсоцполітики розробило систему підтримки захисників, захисниць та їх родин, було враховано різні етапи військової служби і того, які проблеми виникають, коли військовослужбовці повертаються до цивільного життя.

Міністерство сформувало дорожню карту, яка має сім елементів для підтримки захисників, захисниць та їхніх родин:

соціальні фахівці у ТЦК та СП, бо саме ці підрозділи дотичні до захисників та захисниць на всіх етапах служби;

соціальний супровід військовослужбовця та його сім’ї під час несення військової служби;

супровід соціальним працівником, психологом поранених бійців у лікарнях, госпіталях під час лікування, реабілітації, протезування;

забезпечення допоміжними засобами реабілітації;

допомога в професійній інтеграції та реінтеграції, соціальний супровід на робочому місці;

тижнева програма соціально-психологічного відновлення ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин;

надання соціальних послуг військовим та ветеранам та їх сім’ям за місцем проживання.

Заступник Міністра сказала, що робота над картою потреб захисників, захисниць та їхніх родин проходила у тісній співпраці з Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ. Після оцінки ситуації, стало зрозуміло, що саме Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки найбільш дотичні до військових та їхніх родин на всіх етапах. Тому, і була запроваджена програма роботи соціальних працівників у ТЦК та СП.

“Соціальний фахівець у ТЦК та СП зможе визначити і відповісти на потреби військових і їхніх родин, використовуючи ресурси різних секторів. Вони мають мапу всіх сервісів, які підтримають захисника, захисницю, їхні родини. Створити зв’язку між секторами, щоб допомога була комплексна”, - зазначила Уляна Токарєва.

На її думку, соціальний працівник має бути в кожному секторі, особливо в такі важкі часи, як зараз: “Хороший соціальний працівник - це людина, яка знає, як розв’язати будь-яке питання. Завжди кажу, якщо якась сфера не допрацьовує, це питання повернеться до соціальної сфери”.

Джерело