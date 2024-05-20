Бронювання працівників стане можливими через Дію

На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал Дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву.

Далі Дія автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в Оберегу. Якщо все добре, працівника буде заброньовано. Весь процес триватиме годину.

Орієнтовно послуга розпочне працювати на початку липня.