Що змінилося та як отримати виплату – в інфографіці: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-otrymaty-sotsialnu-dopomohu-dlia-malozabezpechenykh-rodyn
Як отримати соціальну допомогу для малозабезпечених родин
- Середа, трав. 29 2024
- Автор bc-news
У2024 році Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати соціальну допомогу для малозабезпечених родин.
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Опубліковано в Влада
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