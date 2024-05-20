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Як отримати соціальну допомогу для малозабезпечених родин

  • Середа, трав. 29 2024
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Як отримати соціальну допомогу для малозабезпечених родин

У2024 році Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати соціальну допомогу для малозабезпечених родин.

Що змінилося та як отримати виплату – в інфографіці: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-otrymaty-sotsialnu-dopomohu-dlia-malozabezpechenykh-rodyn

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Опубліковано в Влада

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