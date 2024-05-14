Яким категоріям громадян комунальні заклади надаватимуть послуги за кошти Білоцерківської громади?

14 травня 2024 року на засіданні виконкому затвердили перелік категорій осіб нашої громади, яким заклади комунальної власності надаватимуть соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів.

Зокрема, це:

ветерани війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

мати (батько) ветерана війни, який (яка) проходить військову службу;

непрацездатна дружина (чоловік) ветерана війни, який (яка) проходить військову службу;

повнолітні діти (яким встановлено інвалідність після досягнення ними 18 років) ветерана війни, який (яка) проходить військову служб;

військовослужбовці;

мати (батько) військовослужбовця, який (яка) проходить військову служб;

непрацездатна дружина (чоловік) військовослужбовця, який (яка) проходить військову службу;

повнолітні діти (яким встановлено інвалідність після досягнення ними 18 років) військовослужбовця, який (яка) проходить військову службу;

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

внутрішньо переміщені особи.

Як зауважила перший заступник міського голови Інна Новогребельська доповідаючи дане питання, рішення необхідне аби звільнити ці категорії осіб від диференційної плати за соціальні послуги, які вони мали б здійснювати згідно із законодавством України.

Також члени виконкому затвердили:

порядок придбання ритуальних наборів для поховання військовослужбовців;

надання щорічної грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи;

надання одноразової грошової допомоги особам, призваним по мобілізації.

Всі ці послуги надаватимуться по Програмі підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки.

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