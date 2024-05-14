Яким категоріям громадян комунальні заклади надаватимуть послуги за кошти Білоцерківської громади?

Зокрема, це:
- ветерани війни;
- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- мати (батько) ветерана війни, який (яка) проходить військову службу;
- непрацездатна дружина (чоловік) ветерана війни, який (яка) проходить військову службу;
- повнолітні діти (яким встановлено інвалідність після досягнення ними 18 років) ветерана війни, який (яка) проходить військову служб;
- військовослужбовці;
- мати (батько) військовослужбовця, який (яка) проходить військову служб;
- непрацездатна дружина (чоловік) військовослужбовця, який (яка) проходить військову службу;
- повнолітні діти (яким встановлено інвалідність після досягнення ними 18 років) військовослужбовця, який (яка) проходить військову службу;
- особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- внутрішньо переміщені особи.
Як зауважила перший заступник міського голови Інна Новогребельська доповідаючи дане питання, рішення необхідне аби звільнити ці категорії осіб від диференційної плати за соціальні послуги, які вони мали б здійснювати згідно із законодавством України.
Також члени виконкому затвердили:
- порядок придбання ритуальних наборів для поховання військовослужбовців;
- надання щорічної грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи;
- надання одноразової грошової допомоги особам, призваним по мобілізації.
Всі ці послуги надаватимуться по Програмі підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки.