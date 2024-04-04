ВАКС зобов'язав детективів НАБУ вручити Г. Дикому повістку до суду на 5 червня

13 травня відбулося продовження судового засідання Вищого антикорупційного суду України у справі за обвинуваченням у зловживанні владою або службовим становищем, в якій обвинуваченими є міський голова Геннадій Дикий та продавець недобудови по вул. Театральна Павло Ходаківський.

Нагадаємо, 10 травня відбулося чергове засідання суду, але на нього не з’явився Геннадій Дикий. Його адвокати пояснили, що він мобілізований і просили зупинити судове провадження у справі, посилаючись на ч. 1 статті 335 КПК України. Головуюча суддя Наталя Мовчан відмовилася задовольняти клопотання адвокатів, намагаючись з’ясувати, чи гарантовано Геннадій Дикий не може виходити на зв'язок під час судових засідань бодай засобами відеоконференції. На з’ясування всіх обставин в судовому засіданні була оголошена перерва до 13 травня.

Сьогодні засідання продовжилося, але Геннадій Дикий так само не з’явився. Його адвокат Роман Титикало оголосив на початку клопотання, щоб не проводити відеозапис судового засідання, оскільки будуть розголошуватися конфіденційні дані. Суддя Наталя Мовчан відмовила у задоволенні клопотання, запевнивши, що секретна інформація розголошуватися не буде.

Суддя зачитала, які вдалося з’ясувати обставини:

12 квітня ВАКС звернувся із запитом до Міноборони, Білоцерківського РТЦК і до командування в/ч А 1964, чи дійсно Геннадій Дикий проходить службу в цій військовій частині, вид військової служби, його функціональні обов’язки, місце перебування та можливість брати участь в судовому засіданні, у тому числі в режимі відеоконференції.

Повістка про виклик Дикого направлялася ВАКС за місцем його реєстрації та місцем проживання. За місцем реєстрації повернулася з відміткою, що адресат відсутній за вказаною адресою, а за місцем проживання повернулася через закінчення терміну зберігання.

25 квітня надійшов лист від військової частини до ВАКС, в якій зазначене наступне, що наказом від 1 квітня 2024 року молодший лейтенант Дикий був зарахований до списків особового складу військової частини, він є заступником командира ремонтної роти з озброєння. Він забезпечує бойову готовність роти як на збірному пункті, так і безпосередньо на позиціях на території Харківської та Донецької областей. Оскільки через неможливість спрогнозувати ведення бойових дій та виходу з ладу техніки, молодший лейтенант Дикий не має гарантованої можливості брати участь, у тому числі засобами відеозв'язку.

29 квітня ВАКС направив повістку про виклик на сьогоднішнє судове засідання до військової частини для вручення Дикому, де йому доводили узгодженні попередні дати: 3,5,26 червня 2024 року. Але лист із сортувального центру в Харкові нікуди більше не направлявся, а доказів, що військова частина отримала цей лист, в суду немає.

10 травня ВАКС отримав відповідь від Білоцерківського РТЦК, у якый зазначено, що Г. Дикий був призваний на військову службу 30 квітня 2024 року.

«Слід констатувати про те, що Дикий належним чином не був повідомлений про наступну дату, час і місце розгляду справи. Жодних контактних даних від Г. Дикого до суду не надходило», - зазначила суддя Н. Мовчан та попросила у адвоката Романа Титикало дати суду номер мобільного телефона обвинуваченого.

Прокурор САП зазначив, що відсутність Г. Дикого перешкоджає подальшому проведенню судового засідання з метою розгляду обвинувального акту по суті. Також прокурор попросив суд надати доручення органам слідства щодо встановлення дійсного місця перебування пана Дикого, з’ясування обставин проходження військової служби і щодо можливості подальшої його участі в судових засіданнях шляхом відеоконференцій з власних технічних засобів Г. Дикого, через технічні засоби найближчого до його місця служби суду чи шляхом фізичної присутності пана Дикого у засіданнях ВАКС.

Сторона захисту зазначила, що пан Дикий знав про дати судового засідання, також ВАКС отримав відповіді і від військової частини, і від ТЦК, що пан Дикий мобілізований і де саме він служить. Тому адвокати Дикого просили суд застосувати статтю 335 КПК України, яка передбачає призупинення розгляду справи на час мобілізації обвинуваченого. «Ця стаття більше не передбачає ніяких альтернатив», - наголошував адвокат Роман Титикало.

Суддя Наталя Мовчан запитала, чому пан Дикий у такому разі не повідомив, чи зможе він бути присутній на засіданні, якщо йому було відомо про дату засідання? «Ми ж не просимо сидіти з нами весь день. На засідання виділяється дві години і не так часто відбуваються ці судові засідання. Попереднє у нас було 10 квітня. Якщо вже так трапляється, що на цю дату щось випадає, то обвинувачений зобов’язаний проінформувати суд, але жодної комунікації з судом наразі немає від обвинуваченого. Тому виникає питання», - сказала суддя.

Адвокат Дикого заявив, що спробує забезпечити його явку на наступне судове засідання.

Враховуючи всі ці обставини, суд постановив не розглядати клопотання про зупинення судового розгляду справи та зобов’язати детективів НАБУ вручити повістку про виклик обвинуваченому Геннадію Дикому за місцем проходження його служби. Також суд зателефонує до обвинуваченого на його мобільний номер.

Наступне судове засідання відбудеться 5 червня, початок о 13:00.