Рада дозволила мобілізацію деяких категорій засуджених

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №11079-1 про “Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності”.

Ув’язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років.

Мобілізація засуджених

Законопроєкт передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях, але лише тих, хто відповідає вимогам до проходження військової служби в окремих спеціалізованих підрозділах і військових частинах. Але одного бажання засудженого недостатньо.

Для початку він має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання. Після цього проходить медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації.

Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин. Адміністративний нагляд за такими звільненими за здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють. А ще цих людей будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Разом з тим вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув‘язнені. Виключення становлять ті з них, хто вчитнив такі злочини:

проти основ національної безпеки України

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням

сексуальне насильство (статті 152-156/1)

засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп'яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку

ті, хто посягав на життя правоохоронців

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

За словами Ярослава Железняка, антикорупційні ризики, зокрема щодо топкорупціонерів, на яких наголошував відповідний комітет, прибрали тільки частково. "Право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями)", – повідомив він у Telegram.

У Центрі протидії корупції звернули увагу, що деякі корупціонери все ж зможуть уникнути в'язниці в обмін на мобілізацію: у переліку тих, хто не зможе скористатись цим законом, немає посадовців Офісу президента, керівників держпідприємств, слідчих, прокурорів і суддів.