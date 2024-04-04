Яку допомогу військові та їхні рідні можуть отримати у Білоцерківській громаді

На пресконференції, що відбулася 3 травня, секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб на питання про те, яку підтримку може надати громада військовим та членам їхніх родин, зазначив, що для себе це питання вважає пріоритетним.

"Ми маємо три військові частини, які дислокуються в Білій Церкві, тому питання підтримки військових та їхніх родин постає дуже гостро. Головний напрямок – це соціалізація військовослужбовців після повернення з фронту. Це створення робочих місць, надання психологічної реабілітації, консультацій. Минулого тижня я провів консультації з підприємством УТОС щодо створення нових робочих місць для військових, які втратили зір. На жаль, на цьому підприємстві багато продукції застарілої, до того ж орієнтувалися вони на ринки збуту в Росії та Білорусі. У нас на території громади є три технопарки. Ми взяли на себе відповідальність за те, щоби налагодити комунікацію між керівництвом УТОСу та керівниками цих сучасних технопарків щодо замовлення новітнього обладнання, яке могли б виготовляти інваліди по зору в УТОСі.

Окрім цього, допомога військовим надається по програмі «Турбота» та по Програмі підтримки захисників та захисниць України. З початку року створено хаб на бульварі М. Грушевського, 6, куди військові та їхні рідні можуть звернутися за консультацією з усіх питань, які їх цікавлять. Також програмами передбачено оплата поховання загиблого військового та компенсація встановлення пам’ятника, безкоштовне харчування дітей військових в садочках та школах тощо.

Також секретар зазначив, що на цей рік заплановано виділити 331 млн грн з бюджету на допомогу військовим частинам, які звертаються до міської влади. Допомоги вже надано на 91 млн грн. Є допомога товарами, а є субвенціями на військову частину, оскільки не все може закупити міська рада. Допомогу надають не тільки тим військовим частинам, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної громади. Звернення від усіх військових частин, не залежно від їхньої дислокації, розглядаються і задовольняються по мірі наявності коштів в бюджеті".