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Обов'язки місцевої влади під час проведення мобілізації

  • Середа, квіт. 24 2024
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Обов&#039;язки місцевої влади під час проведення мобілізації

Новий закон про мобілізацію почне діяти з 18 травня. Міністерство оборони опублікувало обов'язки, які стосуватимуться місцевої влади під час мобілізаційних процесів.

Згідно з новими правками у мобілізаційному законі, органи місцевого самоврядування теж мають дотримуватися своїх обов'язків.

Повноваження місцевої влади такі:

  1. виконання законодавства про територіальну оборону, мобілізацію, військовий обов'язок;
  2. участь у підготовці населення до участі в русі національного спротиву та підготовці молоді до військових служби;
  3. організація мобілізаційної підготовки та проведення заходів мобілізації та демобілізації;
  4. введення персонально-первинного обліку/карток військовозобов'язаних, надання звітності;
  5. контроль мобілізаційної підготовки та перевірка мобілізаційної готовності;
  6. взаємодія з органами державної влади, силами оборони та безпеки, органами місцевого самоврядування для обміну інформацією та матеріалами. 

Що стосується обов'язків, то до переліку увійшли: 

  1. сприяння в організації навчальних і спеціальних військових зборів;
  2. поширення інформації про мобілізаційні заходи серед населення та організацій;
  3. введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, резервістів і бронювання їх на період мобілізації;
  4. оповіщення громадян про мобілізацію, забезпечення прибуття на збірні пункти та призов через ТЦК;
  5. участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони;
  6. планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також мобілізаційних та демобілізаційних заходів на місцевому рівні. 
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Опубліковано в Влада

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