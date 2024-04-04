Обов'язки місцевої влади під час проведення мобілізації

Новий закон про мобілізацію почне діяти з 18 травня. Міністерство оборони опублікувало обов'язки, які стосуватимуться місцевої влади під час мобілізаційних процесів.

Згідно з новими правками у мобілізаційному законі, органи місцевого самоврядування теж мають дотримуватися своїх обов'язків.

Повноваження місцевої влади такі:

виконання законодавства про територіальну оборону, мобілізацію, військовий обов'язок; участь у підготовці населення до участі в русі національного спротиву та підготовці молоді до військових служби; організація мобілізаційної підготовки та проведення заходів мобілізації та демобілізації; введення персонально-первинного обліку/карток військовозобов'язаних, надання звітності; контроль мобілізаційної підготовки та перевірка мобілізаційної готовності; взаємодія з органами державної влади, силами оборони та безпеки, органами місцевого самоврядування для обміну інформацією та матеріалами.

Що стосується обов'язків, то до переліку увійшли: