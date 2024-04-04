Обов'язки місцевої влади під час проведення мобілізації

Згідно з новими правками у мобілізаційному законі, органи місцевого самоврядування теж мають дотримуватися своїх обов'язків.
Повноваження місцевої влади такі:
- виконання законодавства про територіальну оборону, мобілізацію, військовий обов'язок;
- участь у підготовці населення до участі в русі національного спротиву та підготовці молоді до військових служби;
- організація мобілізаційної підготовки та проведення заходів мобілізації та демобілізації;
- введення персонально-первинного обліку/карток військовозобов'язаних, надання звітності;
- контроль мобілізаційної підготовки та перевірка мобілізаційної готовності;
- взаємодія з органами державної влади, силами оборони та безпеки, органами місцевого самоврядування для обміну інформацією та матеріалами.
Що стосується обов'язків, то до переліку увійшли:
- сприяння в організації навчальних і спеціальних військових зборів;
- поширення інформації про мобілізаційні заходи серед населення та організацій;
- введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, резервістів і бронювання їх на період мобілізації;
- оповіщення громадян про мобілізацію, забезпечення прибуття на збірні пункти та призов через ТЦК;
- участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони;
- планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також мобілізаційних та демобілізаційних заходів на місцевому рівні.