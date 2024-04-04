Юлія Тимошенко: Україні потрібна справедлива, а не принизлива мобілізація

Юлія Тимошенко і її фракція "Батьківщина" не підтримали скандальний закон про мобілізацію, який щойно був проголосований у парламенті. Вони виступили категорично проти, в тому числі тому, що в цьому законі не передбачена норма про демобілізацію військових, які відслужили в армії більше 36 місяців.

Юлія Тимошенко пояснила, що закон, який має максимум антиконституційного примусу й репресій, не зможе створити сильне військо, здатне дати відсіч ворогу.

Вона та її команда "Батьківщини" вимагали внести до законопроєкту наступні правки:

- негайна демобілізація всіх, хто відслужив 36 місяців і більше;

- встановити чіткі терміни ротацій та відпусток;

- оплатити кожному, хто підпише контракт із Міноборони, разово 10000 доларів;

- збільшити вдвічі – до 200 000 гривень – грошове забезпечення кожному військовому, хто воює на передовій

- навчати новобранців щонайменше 6 місяців перед відправленням на фронт;

- прибрати з закону всі репресивні позиції, які є неконституційними;

- залишити в спокої студентів, аспірантів, викладачів, вчителів, вихователів, людей з інвалідністю і тих, хто ними опікується, а також батьків багатодітних родин.

- зняти бронь з чиновників та депутатів, правоохоронців і суддів, всі мусять бути рівними перед законом;

- лікувати поранених за держаний кошт в медзакладах будь-якого рівня і права власності;

- вчити дітей загиблих героїв у ВИШах безкоштовно.

Жодну правку до закону про мобілізацію не було враховано і тому фракція Батьківщина його не підтримала в сесійній залі.

Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді України: https://youtu.be/eZiQJe1nL_E?si=6QI991ZrUrbUm87u