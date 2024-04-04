Юлія Тимошенко: Україні потрібна справедлива, а не принизлива мобілізація

Юлія Тимошенко пояснила, що закон, який має максимум антиконституційного примусу й репресій, не зможе створити сильне військо, здатне дати відсіч ворогу.
Вона та її команда "Батьківщини" вимагали внести до законопроєкту наступні правки:
- негайна демобілізація всіх, хто відслужив 36 місяців і більше;
- встановити чіткі терміни ротацій та відпусток;
- оплатити кожному, хто підпише контракт із Міноборони, разово 10000 доларів;
- збільшити вдвічі – до 200 000 гривень – грошове забезпечення кожному військовому, хто воює на передовій
- навчати новобранців щонайменше 6 місяців перед відправленням на фронт;
- прибрати з закону всі репресивні позиції, які є неконституційними;
- залишити в спокої студентів, аспірантів, викладачів, вчителів, вихователів, людей з інвалідністю і тих, хто ними опікується, а також батьків багатодітних родин.
- зняти бронь з чиновників та депутатів, правоохоронців і суддів, всі мусять бути рівними перед законом;
- лікувати поранених за держаний кошт в медзакладах будь-якого рівня і права власності;
- вчити дітей загиблих героїв у ВИШах безкоштовно.
Жодну правку до закону про мобілізацію не було враховано і тому фракція Батьківщина його не підтримала в сесійній залі.
Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді України: https://youtu.be/eZiQJe1nL_E?si=6QI991ZrUrbUm87u