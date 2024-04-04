Виконком Білої Церкви ухвалив рішення щодо будинку, де стався вибух

Внесли зміни до рішення виконкому від 1 квітня ц.р. №255 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на відновлення житлової будівлі та квартир в будівлі за адресою: пров. Грузинський, 23 м.Біла Церква». Зокрема, 3 млн грн коштів на ліквідацію буде освоювати ДЖКГ.

Рішенням «Про забезпечення невідкладного виконання першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайного характеру місцевого рівня, яка виникла 30 березня 2024 року, за адресою: провулок Грузинський, 23 м.Біла Церква, Київська область» Департаменту житлово-комунального господарства міської ради доручено забезпечити невідкладне виконання заходів, відповідно до протоколів спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Зокрема:

- провести огородження зон можливого обрушення будівельних конструкцій;

- проводити за допомогою спеціальних маяків спостереження за динамікою розкриття несучих конструкцій;

- закрити щитами вікна квартир першого поверху, які постраждали, де заборонено перебування людей;

- вжити заходів щодо визначення виконавця робіт з виготовлення необхідної проєктно-кошторисної документації із залученням спеціалізованої будівельної організації для проведення ремонтно-відновлювальних робіт ушкодженої частини будинку та ін.

Як відомо, мешканцям будинку дозволили заселитися в квартири, які розташовані у 1, 4 під'їзді та по правій стороні 3 під'їзду. У будинку відновили електро- та водопостачання. Щодо мешканців, які не можуть поселитися у власні квартири через значне пошкодження, то міська влада буде шукати варіанти, де розмістити громадян та як відремонтувати їхні квартири.