Важливо

Виконком Білої Церкви ухвалив рішення щодо будинку, де стався вибух

  • П'ятниця, квіт. 12 2024
  • Автор 
Виконком Білої Церкви ухвалив рішення щодо будинку, де стався вибух

12 квітня члени виконкому БМР ухвалили рішення щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, яка виникла 30 березня ц.р., за адресою: пров. Грузинський, 23.

Внесли зміни до рішення виконкому від 1 квітня ц.р. №255 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на відновлення житлової будівлі та квартир в будівлі за адресою: пров. Грузинський, 23 м.Біла Церква». Зокрема, 3 млн грн коштів на ліквідацію буде освоювати ДЖКГ.

Рішенням «Про забезпечення невідкладного виконання першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайного характеру місцевого рівня, яка виникла 30 березня 2024 року, за адресою: провулок Грузинський, 23 м.Біла Церква, Київська область» Департаменту житлово-комунального господарства міської ради доручено забезпечити невідкладне виконання заходів, відповідно до протоколів спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Зокрема:

- провести огородження зон можливого обрушення будівельних конструкцій;

- проводити за допомогою спеціальних маяків спостереження за динамікою розкриття несучих конструкцій;

- закрити щитами вікна квартир першого поверху, які постраждали, де заборонено перебування людей;

- вжити заходів щодо визначення виконавця робіт з виготовлення необхідної проєктно-кошторисної документації із залученням спеціалізованої будівельної організації для проведення ремонтно-відновлювальних робіт ушкодженої частини будинку та ін.

Як відомо, мешканцям будинку дозволили заселитися в квартири, які розташовані у 1, 4 під'їзді та по правій стороні 3 під'їзду. У будинку відновили електро- та водопостачання. Щодо мешканців, які не можуть поселитися у власні квартири через значне пошкодження, то міська влада буде шукати варіанти, де розмістити громадян та як відремонтувати їхні квартири. 

SocButtons v1.5
Прочитано 31 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео