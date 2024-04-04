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Виконком клопоче про присвоєння звання "Мати-героїня" шістьом білоцерківчанкам

  • Вівторок, квіт. 09 2024
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Виконком клопоче про присвоєння звання &quot;Мати-героїня&quot; шістьом білоцерківчанкам

У ході засідання було вирішено подати клопотання до Київської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» за вагомий особистий внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятеро та більше дітей, а саме:

Ользі Володимирівні Сокол;

Тетяні Вікторівні Гричановській;

Марині В’ячеславівні Ларіній;

Світлані Вікторівні Щур;

Оксані Юріївні Омельченко;

Ірині Олександрівні Новік.

Таке звання присвоює Президент України за подання обласної адміністрації. 

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Опубліковано в Влада

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