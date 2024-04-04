Виконком клопоче про присвоєння звання "Мати-героїня" шістьом білоцерківчанкам

Ользі Володимирівні Сокол;
Тетяні Вікторівні Гричановській;
Марині В’ячеславівні Ларіній;
Світлані Вікторівні Щур;
Оксані Юріївні Омельченко;
Ірині Олександрівні Новік.
Таке звання присвоює Президент України за подання обласної адміністрації.
У ході засідання було вирішено подати клопотання до Київської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» за вагомий особистий внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятеро та більше дітей, а саме:
Ользі Володимирівні Сокол;
Тетяні Вікторівні Гричановській;
Марині В’ячеславівні Ларіній;
Світлані Вікторівні Щур;
Оксані Юріївні Омельченко;
Ірині Олександрівні Новік.
Таке звання присвоює Президент України за подання обласної адміністрації.
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