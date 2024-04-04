Виконком клопоче про присвоєння звання "Мати-героїня" шістьом білоцерківчанкам

У ході засідання було вирішено подати клопотання до Київської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» за вагомий особистий внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятеро та більше дітей, а саме: