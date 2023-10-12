На ліквідацію наслідків вибуху в 5-поверхівці влада виділила 3, 5 млн грн

1 квітня відбулося позачергове засідання 54 сесії Білоцерківської міської ради VІІІ скликання.

Сесію провели після відповідного засідання виконавчого комітету. Депутати вирішили виділити 3 млн грн на проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка сталася 30 березня в будинку №23 по провулку Грузинському. Також виділили 500 тис грн на відшкодування витрат проживання та харчування відселених мешканців будинку до готелю "Рось".

Начальник фінансового управління міської ради Світлана Терещук зауважила, що це кошти на першочергові потреби.

Під час пленарного засідання депутати обговорили можливість виділення додаткових коштів й на підтримку родин, які в наслідок події втратили житло і все майно.

Зі зверненням щодо стану справ з мешканцями постраждалого будинку до депутатів звернувся голова ОСББ «Надія -23» цього будинку Сергій Толмачов.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було задіяно близько 200 осіб. На жаль, загинули 2 особи, було госпіталізовано хлопчика, 8 років, який самотужки зумів закрити щілини в дверях у кімнаті та відкрити вікно, завдяки чому врятував собі життя!

Варто нагадати, що побіний вибух в цьому будинку вже трапився у 2005 році. У ньому стався вибух газу, після чого здійснювалася його реконструкція. 19 років потому ситуація повторилася. За результатами експертного висновку буде прийнято рішення, чи придатний будинок для проживання.

Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня та безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами, спрямованими на локалізацію і ліквідації її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення утворено спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня. Головою комісії визначено заступника міського голови Юрія Савчука.

Крім того, утворено комісію з обстеження технічного стану житлової будівлі, яка визначатиме загальний технічний стан будівлі та можливість її відновлення. Очолюватиме комісію заступник міського голови Анатолій Кравець.