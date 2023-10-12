Геннадій Дикий вирішив мобілізуватися

«Я маю військове звання офіцера, а також військову спеціальність , я офіцер протиповітряної оборони. Я прийняв рішення вступити до лав ЗСУ із сотнями тисяч, мільйонами наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу громаду білоцерківську, так само дуже люблю нашу державу українську. Дивлячись на звіт 2023 року, місто стоїть на міцних позиціях, розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога, команда в місті працює злагоджено як єдиний механізм. Я попрошу зберігати ту єдність на благо громади», - сказав Геннадій Дикий.

Містяни почали писати коментарі під постом мера. Позитивні коментарі переважно під постом на сторінці міського голови та пресслужби Білоцерківської міської ради. Деякі містяни навіть впадають у відчай, мовляв, «як же ми без вас».

Але під постами на сторінках місцевих ЗМІ є й коментарі, де мера підозрюють у спробі заховатися від правосуддя в силах ЗСУ.

Адже, як відомо, триває судовий розгляд Вищим антикорупційним судом України справи за обвинуваченням у зловживанні владою або службовим становищем. Обвинувачем по справі проходить саме міський голова Геннадій Дикий за купівлю по завищеній ціні, як стверджує Спеціальна антикорупційна прокуратура, недобудови по вул. Театральна під розміщення ЦНАПу.

І розгляд справи вже дійшов до речових доказів. Судові засідання відбуваються двічі на місяць. Наступне судове засідання призначене на 8 квітня. Тож такими темпами незабаром має бути винесений судовий вирок. Але тепер не зрозуміло, чи буде продовжуватися судове засідання, якщо обвинувачений буде мобілізований.

Чи пов'язане рішення мера про мобілізацію стане зрозуміло із позиції його адвокатів на засіданні ВАКС 8 квітня.