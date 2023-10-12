Формується список присяжних в Білоцерківському міськрайонному судді

У заявах обов’язково вказувати згоду на обробку своїх персональних даних та додавати копії паспорту та картку фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер).
Вимоги до присяжного визначаються статтею 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Присяжними може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.
Не включаються до списків присяжних громадяни:
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визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
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які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
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які мають не зняту чи непогашену судимість;
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народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;
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особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
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громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
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особи, які не володіють державною мовою.