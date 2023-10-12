Формується список присяжних в Білоцерківському міськрайонному судді

Білоцерківська міська рада просить звернутися із заявами осіб, які виявили бажання бути присяжними в Білоцерківському міськрайонному судді Київської області, до відділу звернень громадян виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, Торгова площа, 11 в термін до 22 квітня.

У заявах обов’язково вказувати згоду на обробку своїх персональних даних та додавати копії паспорту та картку фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер).

Вимоги до присяжного визначаються статтею 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Присяжними може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни: