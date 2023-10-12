Депутати виділили на допомогу армії додатково 34,3 млн грн

Депутати внесли зміни до програми національного спротиву, програми надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України, комплексної програми з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2024 рік.
Ці рішення дають змогу додатково виділити фінансування в розмірі 34, 3 млн грн. Зокрема:
- Програма надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних Сил України на 2024 рік – 1,8 млн грн;
- Програма заходів національного спротиву Білоцерківської МТГ на 2024 рік – 31,8 млн грн;
- Комплексна програму Білоцерківської міської ради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2024 рік – 0,7 млн грн.
P.S. За даними ГО "Спротив" Біла Церква за 10 місяців 2023 року виділила 15,38% від бюджету громади на оборону, а це 2, 9 млрд грн, посівши друге місце в країні.