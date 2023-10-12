Виплати малозабезпеченим сім’ям після повернення з-за кордону

Звернутися по допомогу можна, навіть якщо ви ще не працюєте і не стали на облік в центрі зайнятості.

Але тут є також вимога – після призначення допомоги працездатні члени родини (якщо у них немає, наприклад, необхідності доглядати за маленькими дітьми чи людьми з інвалідністю) мають протягом двох місяців стати на облік у центрі зайнятості або працевлаштуватися, або ж звернутися за грантом на відкриття власного бізнесу. Адже метою уряду є стимулювання громадян шукати роботу, працювати, мати власні джерела доходів і сплачувати податки.

Допомога на 6 місяцівпризначатиметься:

Родинам, що повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо у їх складі є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

Родинам ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

На яку допомогу може розраховувати така родина

Розмір малозабезпеченим розраховується залежно від прожиткового мінімуму на конкретну особу. Для дорослої людини він один, для дитини – інший, як і для людини з інвалідністю. Також він залежить від власних доходів родини. Наразі для працездатних осіб – це 55% прожиткового мінімуму (1 665,4 грн), для дітей – 140% (віком до 6 років – 3 588,2 грн, від 6-18 років – 4 474,40 грн), для осіб, які втратили працездатність – 100% (2 361 грн).

Виходячи з цього, родина з чотирьох осіб може отримати приблизно до 10 тис. грн допомоги.

Допомога призначається родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Тобто допомога розраховується як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

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