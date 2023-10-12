ВАКС розглянув речові докази у справі Геннадія Дикого та Павла Ходаківського

На попередньому засіданні закінчили досліджувати докази сторони обвинувачення і перейшли до розгляду речових доказів.

Першим оглянули мобільний телефон Геннадія Дикого. Міський голова при огляді заявив, що не пам’ятає, який у нього був телефон: «Я не пам’ятаю, в мене тоді був «одинадцятий». Коли головуюча суддя Наталія Мовчан зазначила, що у протоколі написано «десятий», мер відповів, що «можливо». Тому вирішили підключити телефон до зарядки та перевірити, чи це дійсно телефон Г. Дикого. За кілька хвилин мер підтвердив, що телефон належить йому. Також речовим доказом став ноутбук Lenovo, який вилучений під час обшуку у пана Науменка (ім’я в суді не озвучувалося); носій інформації, вилучений під час обшуку в ТОВ «Укрекспертиза–Центр» (фірма, яка проводила оцінку недобудови по вул. Театральна, 5); ноутбук HP, вилучений під час обшуку в кабінеті Руденка Руслана. Це були речові докази з боку прокурора.

З боку адвокатів Геннадія Дикого подано речовим доказом проходження мером Г. Диким поліграфа. За висновками експертизи не було виявлено «психо-фізіологічної реакції, яка б вказували на те, що Дикий Г.А. домовлявся з Ходаківським про завищення оцінки вартості об’єкту нерухомого майна та отримував неправомірну вигоду». Прокурор у відповідь зауважив, що якість поліграфічного дослідження залежить від того, які ставляться питання і який поліграфолог проводить це опитування, а також відповідно до практики Верховного Суду поліграфічне дослідження не є доказом. Водночас Г. Дикий у суді заявив, що готовий ще раз пройти опитування, на що суддя зазначила: «Поки так питання не стоїть».

Затим адвокати Г. Дикого надали ще один речовий доказ: моніторинг ЗМІ за 2016-2020 роки, підготовлений агенцією УНІАН. Цей звіт, на думку адвокатів, спростовує версію обвинувачення та підтверджує версію захисту. До звіту, з огляду на озвучене адвокатом Р. Титикало потрапили такі сайти: БЦ News, сайт Білоцерківської міської ради, Киеввласть, Моя Київщина, а також соцмережа Фейсбук, Youtube та інші. Аналізуючи ці публікації, адвокати доводили, що депутатам БМР було добре відомо про те, що вони збираються купувати. Також депутати були ознайомлені, що за місяць до придбання міськрадою недобудоване приміщення по вул. Театральній, 5 продавалося від одного родича до іншого за значно меншою ціною. Мабуть, адвокат цитував публікацію БЦ News від 29 серпня 2018 року.

Прокурор спростовував аргументи адвокатів, наводячи свої докази.

Ще одним речовим доказом адвокатів став протокол огляду сайту Верховної ради України.

Також до доказів долучено огляд електронної поштової скриньки колишнього заступника мера В. Гнатюка. У поштовій скриньці чиновника був лист від пана О. Галабурди від 29 січня 2016 році, який звертав увагу заступника міського голови В. Гнатюка на об’єкт недобудови, який зрештою і був придбаний у 2018 році. Цей пан пропонував придбати приміщення за 860 тис дол. У пошті він прислав фото об’єкту, поверхові плани тощо. Ці матеріали пізніше знайшли слідчі при обшуку в кабінеті міського голови Г. Дикого. На думку адвокатів цей доказ спростовує версію обвинувачення про те, що «не пізніше 06.02.2018 року мер Г. Дикий домовився про злочинні наміри з власником недобудови П. Ходаківським".

Наступне засідання відбудеться 11 березня 2024 року.

Нагадаємо, розгляд справи по суті ВАКС розпочав 12 квітня 2023 року.