Оголошення про звіт депутатів Білоцерківської міської ради від Політичної партії "Європейська Солідарність"
- Понеділок, січ. 29 2024
- Автор bc-news
Звітування депутатів фракції політичної партії «Європейська Солідарність» у Білоцерківській міській ради Джегура Геннадія Васильовича, Гопайнича Миколи Ярославовича, Коваленка Назара Вікторовича, Коноплястого Максима Ігоровича, Місеври Юлії Анатоліївни, Ткач Олени Дмитрівни відбудеться 07.02.2024 року о 17:00. за адресою: вул. Ярмаркова, 2-Б в м. Біла Церква з дотриманням необхідних безпекових заходів!
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Опубліковано в Влада
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