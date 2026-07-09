Проїзд в автобусах та тролейбусах подорожчає вже 29 липня

29 липня подорожчає проїзд в маршрутках та тролейбусі в Білій Церкві. Проїзд в автобусах коштуватиме – 25 грн, у тролейбусі – 12 грн. Таке рішення ухвалив виконком 28 липня на своєму черговому засіданні.

Під час розгляду питання член виконкому Володимир Пастушенко ініціював встановлення підвищення вартості проїзду не з моменту оприлюднення рішення, а вже завтра.

Аргумент у нього такий: «Перевізники неодноразово підкреслювали критичність фінансового стану на їхніх підприємства. Круглий стіл вже місяць як проведений. Вони ще тоді наголошували, що кожен день дуже важливий. Тому пропоную піти їм на зустріч, щоб це рішення вже із завтрашнього дня вступило в силу».

Підтримали це рішення всі члени виконкому одноголосно – 15 голосів «за»

Попереднє підвищення до 20 грн в маршрутках та 10 грн в тролейбусі відбулося не так давно - 31 березня 2026 року.