У Білій Церкві присвоїли звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) 26 захисникам

Звання присвоєно:
• Вадиму Бадзюху
• Денису Бєсєдіну
• Дмитру Будовому
• Віталію Гнатюку
• Тарасу Горяному
• Руслану Іванчуку
• Сергію Кашперу
• Олегу Кравченку
• Олександру Лещенку
• Дмитру Ніканорову
• Володимиру Пащенку
• Володимиру Підвальному
• Андрію Саєнку
• Анатолію Ситку
• Сергію Стельмаху
• Володимиру Ткаченку
• Дмитру Філоненку
• Володимиру Французу
• Дмитру Харченку
• Віталію Хитринцеву
• Віктору Хоменку
• Руслану Чобітьку
• Тарасу Шацькому
• Андрію Шпиці
• Руслану Шуляченку
• Миколі Щеглунову