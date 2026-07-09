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У Білій Церкві присвоїли звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) 26 захисникам

  • П'ятниця, лип. 24 2026
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У Білій Церкві присвоїли звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) 26 захисникам

На засіданні 91 сесії БМР депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) 26 захисникам.

Звання присвоєно:

• Вадиму Бадзюху

• Денису Бєсєдіну

• Дмитру Будовому

• Віталію Гнатюку

• Тарасу Горяному

• Руслану Іванчуку

• Сергію Кашперу

• Олегу Кравченку

• Олександру Лещенку

• Дмитру Ніканорову

• Володимиру Пащенку

• Володимиру Підвальному

• Андрію Саєнку

• Анатолію Ситку

• Сергію Стельмаху

• Володимиру Ткаченку

• Дмитру Філоненку

• Володимиру Французу

• Дмитру Харченку

• Віталію Хитринцеву

• Віктору Хоменку

• Руслану Чобітьку

• Тарасу Шацькому

• Андрію Шпиці

• Руслану Шуляченку

• Миколі Щеглунову

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