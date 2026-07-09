Хто "поклав око" на Зимовий палац у Білій Церкві?

Нещодавно Білу Церкву сколихнула неприємна звістка. Без видимих причин Київська обласна прокуратура звернулася до суду з метою визнання недійсним свідоцтва про право комунальної власності на пам''ятку архітектури національного значення "Зимовий палац", де з 1969 року розташована школа мистецтв №1 ім. Ю. Павленка. Що збирається робити міська влада, щоб зберегти право комунальної власності?

"Прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування права комунальної власності. Ми поважаємо судовий процес і право держави відстоювати свої інтереси. Водночас міська рада буде захищати інтереси територіальної громади. Саме тому ми вже підготували відзив на позовну заяву та братимемо активну участь у судовому процесі. Перебування будівлі у власності громади дає нам можливість утримувати її, проводити необхідні роботи та забезпечувати належні умови для роботи школи. За останні роки коштом місцевого бюджету тут відремонтовано дах, замінено вікна, утеплено фундамент, облаштовано евакуаційний вихід, пожежну сигналізацію та укриття", - сказав секретар БМР Володимир Воккотруб. Окремо захищати своє право на перебування в приміщенні "Зимового палацу" вирішила і школа мистецтв №1 ім. Ю. Павленка. Її директорка Леся Крижешевська зазначила: Окремо захищати своє право на перебування в приміщенні "Зимового палацу" вирішила і школа мистецтв №1 ім. Ю. Павленка. Її директорка Леся Крижешевська зазначила:

"Прокуратура представляє інтереси держави в особі Київської обласної державної адміністрації. Скасування державної реєстрації права комунальної власності та реєстрація права власності за КОДА створює реальну загрозу втрати Білоцерківською школою мистецтв №1, яка є комунальним закладом БМР, права користування історичною будівлею, що може призвести до її виселення та переривання безперервного освітнього процесу у наших учнів. Ми змушені вживати всіх передбачених законом заходів для захисту прав та законних інтересів нашого закладу. Саме тому школа вступатиме у судовий процес як самостійний учасник, щоб безпосередньо представляти свою позицію та захищати право дітей і педагогів на збереження цілісного освітнього середовища".

Наразі не зрозуміло, чому раптом КОДА захотілося повернути у свою власніть приміщення "Зимового палацу". Враховуючи той факт, що обласний театр ім. П. Саксаганського та краєзнавчий музей, які є власністю Киїської обласної ради, і які рада по суті не здатна повноцінно утримувати, викликає питання: навіщо обласній владі ще одне приміщення? І яким чином вони його збираються утримувати, якщо подивитися на поламані сходи театру і облуплені стіни музею?

Виникаюють підозри, чи не загрожує пам''ятці архітектури, збудованої ще графами Браницькими, знос під будівництво чергових елітних апартаментів?