"Прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування права комунальної власності. Ми поважаємо судовий процес і право держави відстоювати свої інтереси. Водночас міська рада буде захищати інтереси територіальної громади. Саме тому ми вже підготували відзив на позовну заяву та братимемо активну участь у судовому процесі. Перебування будівлі у власності громади дає нам можливість утримувати її, проводити необхідні роботи та забезпечувати належні умови для роботи школи. За останні роки коштом місцевого бюджету тут відремонтовано дах, замінено вікна, утеплено фундамент, облаштовано евакуаційний вихід, пожежну сигналізацію та укриття", - сказав секретар БМР Володимир Воккотруб.Окремо захищати своє право на перебування в приміщенні "Зимового палацу" вирішила і школа мистецтв №1 ім. Ю. Павленка. Її директорка Леся Крижешевська зазначила:
Хто "поклав око" на Зимовий палац у Білій Церкві?
- Четвер, лип. 09 2026
- Автор bc-news
Нещодавно Білу Церкву сколихнула неприємна звістка. Без видимих причин Київська обласна прокуратура звернулася до суду з метою визнання недійсним свідоцтва про право комунальної власності на пам''ятку архітектури національного значення "Зимовий палац", де з 1969 року розташована школа мистецтв №1 ім. Ю. Павленка. Що збирається робити міська влада, щоб зберегти право комунальної власності?
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