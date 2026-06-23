Білоцерківських волонтерів нагородили відзнаками "За співпрацю" та "Патріот України""

29 червня у приміщенні Білоцерківської міської ради відбулася приємна подія, наші військові відзначили волотнерів за допомогу та підтримку, яка за їхніми словами є неабиякою мотивацією відстоювати незалежність України.

За значний внесок у перемогу та реальну підтримку воїнів і військових підрозділів, які боронять рідну землю від російської агресії та з нагоди Дня Конституції України відзнаками (медаллю) 72-ї ОМБр ім.Чорних Запорожців «За співпрацю» були нагороджені волонтери Білої Церви.

Почесну місію з вручення нагород виконали: відповідальний відділення психологічної підтримки персоналу у пункті дислокації 72-ї ОМБр ім.Чорний Запорожців, майор Віталій Даниленко та начальник відділу рекрутингу 72-ї ОМБр ім.Чорний Запорожців, майор Валерій Глімбовський.

Також цього дня від імені командування та всього особового складу 114-ї окремої бригади територіальної оборони низку волонтерів було відзначено Почесною відзнакою - орденом «Патріот України» та Подяками.

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб, звертаючись до присутніх зазначив: «Біла Церква славиться своїми мужніми воїнами, які зі зброєю в руках боронять Україну. Та не меншою гордістю нашої громади є потужний волонтерський рух. Саме завдяки небайдужим людям, які щодня організовують збори, благодійні заходи та забезпечують наших захисників усім необхідним, військові відчувають міцний і надійний тил.

Особливо символічно, що сьогодні саме воїни вручають нагороди волонтерам. Це щира подяка від тих, хто найкраще знає справжню ціну такої підтримки.

Про Білу Церкву та її людей знають далеко за межами нашої громади. Під час поїздок на схід військовослужбовці різних підрозділів неодноразово наголошували: Біла Церква завжди поруч. Підтримує вся громада — дорослі й діти, освітяни, підприємці, громадські організації. Навіть українські діти з діаспори в Брауншвейзі проводять благодійні концерти під прапором 72-ї ОМБр, збираючи кошти для наших захисників. Саме така єдність додає воїнам сил і впевненості.

Ми щиро цінуємо внесок кожного, хто допомагає наближати Перемогу. Саме тому Білоцерківська міська рада майже на кожному пленарному засіданні сесії відзначає найактивніших волонтерів громади. І щоразу таких людей стає більше. Це свідчить про те, що взаємодопомога, небайдужість і відповідальність стали невід'ємною рисою білоцерківців. Дякую кожному, хто підтримує наших воїнів. Саме завдяки таким людям Біла Церква була і залишається громадою сильних, відповідальних та небайдужих людей. Разом ми наближаємо Перемогу і довгоочікуваний мир».

Волонтери у свою чергу подякували захисникам за мужність, незламність і можливість жити під відносно мирним небом у рідному місті. Вони висловили готовність бути поруч і допомагати стільки, скільки буде потрібно, а також побажали всім воїнам одного — якнайшвидше повернутися додому живими, здоровими та з омріяною Перемогою.

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