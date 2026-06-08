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Розпочалася реєстрація на відбіркові змагання "Ігри Ветеранів 2026"

  • Понеділок, черв. 08 2026
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Розпочалася реєстрація на відбіркові змагання &quot;Ігри Ветеранів 2026&quot;

Відкрито реєстрацію на відбіркові змагання «Ігри Ветеранів 2026» зі стрільби з луку, настільного тенісу та кросфіту.

Міністерство у справах ветеранів України оголосило про початок реєстрації на відбірковий етап Всеукраїнських спортивних змагань «Ігри Ветеранів 2026». Учасники змагатимуться у стрільбі з луку, настільному тенісі та кросфіті.

Відбіркові змагання відбудуться у Луцьку. Настільний теніс запланований на 27 червня, стрільба з луку — на 28 червня, а змагання з кросфіту — на 4 липня.

До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, а також звільнених зі служби Захисників і Захисниць України, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов’язків.

Реєстрація на відбірковий етап триватиме до 18 червня включно.

У Мінветеранів зазначають, що за результатами відбіркових змагань буде сформовано склад учасників фіналу «Ігор Ветеранів 2026». Також результати враховуватимуться під час формування національної збірної для участі в міжнародних ветеранських змаганнях VETERANS GAMES UA, які відбудуться у вересні 2026 року у Валенсії (Іспанія). 

Для реєстрації необхідно заповнити форми:
Стрільба з луку: https://forms.gle/U1e43JgKNDKF2Eih8
Настільний теніс: https://forms.gle/8VeZ1kgorEsaHSrD9

Кросфіт: https://surl.li/bubche

Змагання об’єднають ветеранів і ветеранок з різних регіонів України. Учасники матимуть можливість продемонструвати свої спортивні навички, силу та витривалість, а також поспілкуватися й отримати підтримку від побратимів і посестер.

«Ігри Ветеранів 2026» відбуватимуться у рамках проєкту Міністерства у справах ветеранів України «Розвиток спорту для ветеранів» на виконання Стратегії ветеранської політики та реалізації Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні, розробленої за ініціативи Першої леді Олена Зеленська

 

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