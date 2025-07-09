У Білій Церкві ледь не вбили чоловіка за віру

Замах на вбивство через релігію у Білій Церкві: прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам 19-ти та 23-х років у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з мотивів релігійної нетерпимості (ч. 2 ст. 15, п.п. 12, 14 ч. 2 ст. 115 КК України). Подія сталася вночі 13 квітня.

Потерпілий зайшов у місцевий заклад та привітався до оточуючих традиційним християнським великоднім вітанням: «Христос Воскрес!. Молодшому підозрюваному, який сповідує іншу релігію, це не сподобалося.

Почалася сварка, через яку він вирішив вбити 35-річного опонента-християнина. За даними слідства, юнак зателефонував старшому знайомому, який також є представником іншої релігії, й запропонував «розібратися разом. Той приїхав на місце з ножем і передав його. Далі вони переслідували потерпілого, наздогнали його, збили з ніг і тримали силою. Після цього 19-річний нападник кілька разів вдарив чоловіка ножем у живіт та шию. Переконавшись, що нібито довели вбивство до кінця - молодики втекли. Але потерпілого вдалося врятувати - лікарі вчасно надали йому медичну допомогу. Нині він досі знаходиться у лікарні.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та роль кожного з учасників. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. В разі доведення вини - молодикам загрожує довічне позбавлення волі. «Релігія не може бути виправданням для насильства. Коли суперечка через переконання переростає у спробу вбивства - це вже тяжкий злочин, за який доведеться відповідати за законом. Прокуратура принципово реагуватиме на такі прояви агресії, - зазначив керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

