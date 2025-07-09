Важливо

У Білій Церкві чотири автобуси будуть перевозити усіх пасажирів безкоштовно

  • Вівторок, бер. 31 2026
  • Автор 
31 березня члени виконкому БМР допомовнили мережу міських автобусних маршрутів додатковим автобусним маршрутом № 1А. На ньому працюватимуть 4 автобуси, які отримала Білоцерківська громада як гуманітарну допомогу з регіону Іль-де-Франс.

Транспорт здійснюватиме безкоштовні пасажирські перевезення всіх верств населення протягом періоду воєнного стану в країні та в умовах енергетичної кризи.

Володимир Вовкотруб: «Вважаю, що це рішення буде компенсаторним механізмом для соціально незахищених громадян, зважаючи на попередні рішення щодо підняття тарифів. Громадяни таких категорій матимуть можливість користуватися безкоштовними автобусами.

Ще одним рішенням було врегульовано роботу цього автобусного маршруту.

Тож роботу маршруту № 1А «Залізнична станція «Роток» — площа Перемоги» забезпечуватиме КП БМР «Тролейбусне управління». Він виїде на маршрут з 1 квітня ц. р. та рухатиметься згідно з таким графіком:

а/м

          Назва маршруту 

 

                          Графік   руху

Залізнична станція «Роток»

площа Перемоги

1 А

«Залізнична станція «Роток» – площа Перемоги»

06.20; 06.43; 07.06; 07.29;

07.48; 08.11; 08.34; 08.57;

09.20; 09.43; 10.06; 10.29;

10.52; 11.15; 11.38; 12.01;

12.24; 12.47; 13.20; 13.43;

14.06; 14.29; 14.56; 15.15;

15.38; 16.01; 16.24; 16.47;

17.10; 17.33; 17.56; 18.19

 

06.58; 07.21; 07.44; 08.07;

08.30; 08.53; 09.16; 09.39;

10.02; 10.25; 10.48; 11.11;

11.34; 11.57; 12.20; 12.43; 13.06; 13.29; 14.02; 14.25; 14.48; 15.11; 15.34; 15.57; 16.20; 16.43; 17.06; 17.29; 17.52; 18.15; 18.38; 19.01

 

Джерело

SocButtons v1.5
Прочитано 4 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх
Вибір редакції

Фото та відео