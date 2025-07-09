Перевізники вимагають підвищити вартість проїзду, а влада організовує безкоштовний проїзд

24 березня на засіданні виконкому БМР перевізники підняли питання підвищення вартості проїзду в міських маршрутках до 30 грн у зв'язку з різким зростанням вартості палива. Міська влада пообіцяла розробити новий тариф на проїзд. А поки що планує безкоштовний проїзд в чотирьох автобусах, подарованих Францією.

«Ми включили до плану регуляторних актів розгляд питання про підвищення вартості проїзду. Але наразі ми бачимо різке підняття ціни пального. Тож проводимо консультації, яким чином ми можемо оперативно прийняти відповідні рішення. У нас була нарада. Проводився розрахунок по кожному маршруту. Розрахунок той, який називають перевізники, це абсолютні цифри. Ми маємо привести індексацію ціни до вартості пального і визначити поміркований тариф для перевезення наших мешканців», - сказав на засіданні виконкому секретар БМР Володимир Вовкотруб.

Водночас на засіданні виконкому підтримали Методику розрахунку компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території Білоцерківської територіальної громади. Ця методика передбачає виплату компенсації КП БМР «Тролейбусне управління» вартості так званого безкоштовного проїзду в 4 автобусах, які французькі благодійники передали нашій громаді. «Це рішення буде виноситися на сесію. Якщо депутати підтримають, на чотирьох автобусах по першому маршруту будуть абсолютно безкоштовно перевози всіх громадян», - сказав В. Вовкотруб.

Зрозуміло, що безкоштовним цей проїзд не буде. За нього заплатять всі платники податків громади. Адже саме з міського бюджету по затвердженій методиці виплачуватимуть комунальному підприємству компенсацію за «безкоштовний проїзд».