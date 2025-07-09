Важливо

У Білій Церкві п'яний намагався обікрасти водія маршрутки

  • Понеділок, бер. 02 2026
  • Автор 
У Білій Церкві п&#039;яний намагався обікрасти водія маршрутки

У місті Біла Церква зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння заволодів грошима водія маршрутного транспортного засобу та намагався втекти. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

На одній з кінцевих зупинок до салону автобуса зайшов чоловік. Фігурант почав розмову з 46-річним водієм та зненацька викрав кошти з панелі моторного відсіку, які належали кермувальнику. Надалі зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію.

Працівники кримінальної поліції, які прибули за викликом, встановили особу чоловіка. Ним виявився 42-річний місцевий житель. У нього зафіксовано 1.5 проміле алкоголю.

Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 ККУ).

Джерело

SocButtons v1.5
Прочитано 85 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

Чи задоволені ви роботою секретаря міськради В. Вовкотруба?

так, задоволений - 100%
нічого не чув про нього - 0%
ні, не задоволений - 0%

Всього голосів: 2
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео