На одній з кінцевих зупинок до салону автобуса зайшов чоловік. Фігурант почав розмову з 46-річним водієм та зненацька викрав кошти з панелі моторного відсіку, які належали кермувальнику. Надалі зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію.
Працівники кримінальної поліції, які прибули за викликом, встановили особу чоловіка. Ним виявився 42-річний місцевий житель. У нього зафіксовано 1.5 проміле алкоголю.
Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 ККУ).
У Білій Церкві п'яний намагався обікрасти водія маршрутки
- Понеділок, бер. 02 2026
- Автор bc-news
У місті Біла Церква зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння заволодів грошима водія маршрутного транспортного засобу та намагався втекти. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
На одній з кінцевих зупинок до салону автобуса зайшов чоловік. Фігурант почав розмову з 46-річним водієм та зненацька викрав кошти з панелі моторного відсіку, які належали кермувальнику. Надалі зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію.
|Прочитано 85 раз
|
Опубліковано в Події
Чи задоволені ви роботою секретаря міськради В. Вовкотруба?
Всього голосів: 2