У Білій Церкві п'яний намагався обікрасти водія маршрутки

На одній з кінцевих зупинок до салону автобуса зайшов чоловік. Фігурант почав розмову з 46-річним водієм та зненацька викрав кошти з панелі моторного відсіку, які належали кермувальнику. Надалі зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію.



Працівники кримінальної поліції, які прибули за викликом, встановили особу чоловіка. Ним виявився 42-річний місцевий житель. У нього зафіксовано 1.5 проміле алкоголю.



Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.



Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 ККУ).

